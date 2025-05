Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – “Stiamo utilizzando tutti i mezzi legali a nostra disposizione per opporci alla classificazione da parte dell’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione. E l’Ufficio Federale si è impegnato a cessare di etichettare Alternative fuer Deutschland come accertato partito ‘estremista di destra’ fino all’effettiva sentenza del tribunale. Questo è un primo passo importante per scagionarci e quindi contrastare l’accusa di estremismo di destra”. Lo hanno dichiarato i leader dell’AfD, Alice Weidel e Tino Crhupalla, commentano la decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l’intelligence interna tedesca, di sospendere temporaneamente la classificazione del partito come “accertata organizzazione estremista di destra”. AfD ha presentato ricorso presso il tribunale amministrativo di Colonia contro questa classificazione.

