Roma, 8 mag. (LaPresse) – Sfuma ai tempi supplementari il sogno della terza finale consecutiva di Conference League per la Fiorentina. A contendersi la coppa col Chelsea a Breslavia il 28 maggio saranno gli spagnoli del Betis Siviglia. Decisivo il gol di Ezzalzouli all’inizio del primo tempo supplementare, a fissare il risultato sul 2-2 che condanna i viola nel doppio confronto (l’andata era stata vinta per 2-1 dagli andalusi). Il Betis era andato in vantaggio durante i tempi regolamentari, al 30′ con Antony. Quattro minuti dopo era arrivato il pari di Gosens. Sempre il tedesco al 42′ aveva segnato il raddoppio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata