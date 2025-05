Milano, 7 mag. (LaPresse/AP) – La Cina invita India e Pakistan alla moderazione, a seguito dell’attacco dell’India in Pakistan. “La Cina esprime rammarico per le azioni militari intraprese questa mattina dall’India ed è preoccupata per gli attuali sviluppi. La Cina si oppone a ogni forma di terrorismo”, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri cinese. “Invitiamo sia l’India che il Pakistan a dare priorità alla pace e alla stabilità, a mantenere la calma e la moderazione ed evitare azioni che complichino ulteriormente la situazione”, ha aggiunto. Pechino è di gran lunga il principale investitore in Pakistan, con un progetto da 65 miliardi di dollari per il Corridoio economico Cina-Pakistan che attraversa il Paese. La Cina ha inoltre diverse rivendicazioni territoriali con l’India, una delle quali riguarda la parte nord-orientale della regione del Kashmir.

