Roma, 7 mag. (LaPresse) – Oltre 30mila sono presenti in piazza San Pietro in attesa della fumata che dovrebbe arrivare a breve dopo la prima votazione dei cardinali riuniti nel Conclave per eleggere il nuovo papa. L’intera area del Vaticano è sorvolata da un elicottero della polizia e le operazioni di gestione dell’ordine pubblico e la sicurezza sono gestite dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma, dalla Sala Grandi Eventi dei via di San Vitale. Il numero delle persone presenti in piazza San Pietro, fanno sapere dalla Questura, è in costante aumento.

