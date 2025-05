Roma, 6 mag. (LaPresse) – Un 83enne è stato investito e ucciso da un’auto a Roma, in via Arquata del Tronto all’incrocio con via Recanati, zona San Basilio. È successo intorno alle 7 di questa mattina. La persona alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso l’83enne non si è fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno avviato le indagini volte a risalire al responsabile. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

