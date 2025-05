Milano, 6 mag. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso insolito per lo Yemen, chiedendo l’evacuazione urgente dell’aeroporto internazionale di Sanaa. L’avviso giunge dopo che ieri sera l’Idf ha colpito obiettivi Houthi in Yemen, in risposta a ripetuti attacchi missilistici e con droni del gruppo contro Israele, l’ultimo dei quali ha preso di mira domenica l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. “Vi invitiamo a evacuare immediatamente l’area dell’aeroporto e ad avvertire tutte le persone nelle vicinanze della necessità di evacuare immediatamente questa zona”, ha fatto sapere in un post su X il portavoce in lingua araba dell’Idf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata