Milano, 6 mag. (LaPresse) – Incidente questa notte in una ditta in via Aldo Moro a Carpiano, nel Milanese, dove un uomo di 60 anni è morto investito da una motrice guidato da un 62enne. Secondo una prima ricostruzione la vittima, dipendente di una ditta esterna con mansione di trasporto merci, dopo aver scaricato la merce si è incamminato nel piazzale dell’azienda, dove è stato accidentalmente investito da una motrice guidata da un 62enne italiano, morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Melegnano e gli ispettori di Ats che procedono alle indagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata