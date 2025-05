Milano, 6 mag. (LaPresse) – Incidente sul lavoro a Milano questa mattina dove un operaio di 24 anni è morto dopo essere caduto da una impalcatura in un cantiere edile in via Edoardo Bassini in zona Lambrate. Il giovane, di origine kossovara, stava lavorando insieme a un collega sulle impalcature, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo dal terzo piano del palazzo e morendo sul colpo. Sul posto, oltre al 118 i carabinieri, la polizia locale, Ats e i vigili del fuoco che stanno ora lavorando per la messa in sicurezza della zona.

