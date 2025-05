Teramo, 6 apr. (LaPresse) – A San Vito, frazione di Valle Castellana, nel Teramano, un 30enne di nazionalità straniera, dipendente di una ditta di montaggi con sede nel Nord Italia, mentre scaricava numerose lamiere posizionate su un autocarro, per cause in corso di accertamento, è stato investito dal materiale, che lo ha schiacciato e ne ha provocato la morte. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio.

