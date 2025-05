Francoforte (Germania), 6 mag. (LaPresse) – Il leader della Cdu, Friedrich Merz non è stato eletto cancelliere federale nel primo scrutinio del Bundestag. Il leader dell’Unione (Cdu-Csu) ha ottenuto 310 voti favorevoli, a fronte di 307 contrari, 3 astensioni e un voto nullo. La maggioranza assoluta necessaria per l’elezione era di 316 voti. La coalizione tra Unione e Spd dispone teoricamente di 328 seggi. Rispetto a questa base numerica, a Merz sono mancati 18 voti provenienti dai ranghi della propria maggioranza. Il Bundestag ha ora 14 giorni di tempo per tentare una nuova elezione con la maggioranza assoluta. In caso contrario, si procederà a un terzo turno in cui sarà sufficiente la maggioranza relativa; a quel punto spetterà al presidente federale decidere se nominare il cancelliere eletto o sciogliere il Parlamento.

