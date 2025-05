Francoforte (Germania), 6 mag. (LaPresse) – Nella sede del gruppo parlamentare Cdu-Csu nel Bundestag si sono svolti degli incontri tra i leader della’Unione e dell’Sdp, come riporta Ard. Hanno partecipato anche il leader della Cdu Friedrich Merz e quello dell’Spd, Lars Klingbeil, che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in seguito. Prima che Merz entrasse nella stanza, riporta Ard, c’è stata una discussione accesa. Secondo quanto riportato da Berlino, la presidente del Bundestag Julia Klöckner ha indetto un secondo turno di votazioni per domani, mercoledì.

