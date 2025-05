Milano, 5 mag. (LaPresse) – La Striscia di Gaza non sarà occupata nella sua interessa né immediatamente. È quanto hanno detto alti funzionari dell’esercito israeliano (Idf), citati dalla testata Ynet, dopo il via libera di Israele nelle ultime ore a un piano per l’estensione dell’offensiva a Gaza. Secondo quanto filtrato da alcune fonti, il piano prevede di conquistare l’intera Striscia e rimanere nell’enclave palestinese per un periodo di tempo non specificato. Ynet cita però invece funzionari dell’Idf che precisano che il piano approvato dal governo è ampio ma limitato e l’esercito israeliano passerà da incursioni temporanee all’occupazione di alcune zone, ma non dell’intera Striscia, oltre a operazioni di sgombero e di ricerca intensiva nei tunnel.

