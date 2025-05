Milano, 4 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non cercherà un terzo mandato. “Sarò un presidente per otto anni, sarò un presidente per due mandati. Ho sempre pensato che fosse molto importante”, ha detto in un’intervista rilasciata al programma ‘Meet the Press’ della Nbc News, rispondendo a una domanda sul terzo mandato. “Non è qualcosa che intendo fare”, ha affermato Trump. “voglio trascorrere quattro anni fantastici e poi passare il testimone a qualcuno, idealmente un grande repubblicano, un grande repubblicano che porti avanti il mio lavoro”.

