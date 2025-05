Rio de Janeiro (Brasile), 4 mag. (LaPresse/AP) – La polizia brasiliana ha reso noto di aver sventato un complotto per far esplodere una bomba al concerto di Lady Gaga a Rio de Janeiro. L’evento gratuito che si è tenuto ieri è stato il più grande spettacolo della sua carriera e ha attirato circa 2 milioni di fan sulla spiaggia di Copacabana. La polizia dello Stato di Rio de Janeiro ha affermato di aver arrestato due persone e di aver collaborato con il ministero della Giustizia per sventare un attentato presumibilmente pianificato da un gruppo che diffonde messaggi di odio contro la comunità LGBTQ. Il gruppo cercava di radicalizzare e reclutare adolescenti per compiere attentati utilizzando bombe Molotov ed esplosivi improvvisati. “Il piano è stato considerato una ‘sfida collettiva’ con l’obiettivo di ottenere notorietà sui social”, ha detto la polizia. I due arrestati sono il presunto leader del gruppo, fermato nello stato meridionale di Rio Grande do Sul con l’accusa di possesso illegale di armi, e un adolescente, fermato a Rio con l’accusa di pedopornografia. La polizia ha fatto irruzione nei luoghi in cui si trovavano 15 sospetti in diversi stati del Brasile e ha confiscato telefoni e altri dispositivi elettronici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata