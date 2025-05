Milano, 2 mag. (LaPresse) – “Vietare il partito centrista AfD, il più popolare in Germania, sarebbe un attacco estremo alla democrazia”. È quanto scrive in un post sul social X Elon Musk, dopo che il servizio di intelligence interno tedesco ha classificato Alternative fur Deutschland (AfD) come organizzazione estremista di destra.

