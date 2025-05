Città del Vaticano (Vaticano), 2 mag. (LaPresse) – “Conclave lungo? Non lo so. I lavori stanno andando bene, ci stiamo conoscendo, stiamo parlando”. Lo dice a LaPresse Angel Sixto Rossi, arcivescovo metropolita di Cordoba, in Argentina. Sul profilo del nuovo pontefice, Rossi dice che “non è stato ancora individuato un nome”, ma “l’auspicio è di eleggere un Papa che continui a percorrere la strada tracciata da Francesco per quanto riguarda la pace, il dialogo e l’attenzione verso gli ultimi”.

