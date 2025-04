Milano, 30 apr. (LaPresse) – Russia e Corea del Nord hanno inaugurato la costruzione di un ponte stradale fra i due Paesi, che passerà sul fiume Tumen. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax, precisando che il tempo previsto di costruzione è di un anno e mezzo e che vicino alla struttura sarà realizzato un posto di controllo dei veicoli. L’accordo per la costruzione di un ponte per le auto sul fiume Tumen era stato firmato a giugno del 2024 nell’ambito della visita di Stato del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord.

