Roma, 29 apr. (LaPresse) – “Ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita ma sentivo che il divertimento giorno per giorno andava via” non è “come un giocatore si dovrebbe sentire”. Così Jannik Sinner in un’anticipazione dell’intervista rilasciata al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci che verrà trasmessa questa sera dopo l’edizione delle 20, parlando della sua decisione di patteggiare sul caso Clostebol. In vista degli Internazionali di Roma il numero uno al mondo si dice “molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma, un torneo speciale per me. Però sicuramente con una mentalità diversa”.

