Milano, 29 apr. (LaPresse) – È in corso un’operazione di polizia nel centro di Uppsala, in Svezia, per una sparatoria. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite.

