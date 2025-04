Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Nel corso della giornata del 28 aprile non sono stati rilevati fenomeni meteorologici o atmosferici insoliti, né si sono verificate variazioni improvvise della temperatura nella nostra rete di stazioni meteorologiche”. È quanto ha affermato in una nota pubblicata sui social il servizio meteorologico nazionale spagnolo Aemet. In precedenza la compagnia energetica portoghese Ren (Rede Eletrica Nacional) aveva ipotizatto che a causare il blackout che ieri ha lasciato al buio Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia fosse stato un raro fenomeno atmosferico noto come ‘vibrazione atmosferica indotta’ e caratterizzato da “estreme variazioni di temperatura nell’entroterra della Spagna”.

