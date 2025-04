Milano, 29 apr. (LaPresse) – Il gestore della rete elettrica spagnola Red Electrica (REE) ha escluso che il blackout che ieri ha lasciato al buio Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia sia stato provocato da un attacco informatico. Lo riporta El Pais. “Questa mattina abbiamo potuto concludere che non vi è stata alcuna intrusione nei sistemi di controllo della rete elettrica che avrebbe potuto causare l’incidente”, ha detto un rappresentante di Ree in conferenza stampa. “Non si tratta di conclusioni definitive”, ha aggiunto, “dobbiamo determinare con precisione le cause e lo svolgimento dei fatti. Quello che abbiamo constatato prima dell’incidente è che il sistema era stabile e in condizioni di sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata