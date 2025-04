Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto Donald Trump prima dei funerali di Papa Francesco a San Pietro. “Proteggere la vita del nostro popolo. Un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un’altra guerra. Un incontro molto simbolico che ha il potenziale per diventare storico se raggiungeremo risultati congiunti”, ha aggiunto.

