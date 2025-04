Città del Vaticano (Vaticano), 26 apr. (LaPresse) – “Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all’ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita”. Così il cardinale Giovanni Battista Re nell’omelia della messa delle esequie di Papa Francesco in corso in Piazza San Pietro.

