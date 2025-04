Teheran (Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) – E’ di almeno quattro morti il bilancio dell’esplosione, seguita da un incendio, che ha coinvolto il porto di Shahid Rajaei della città iraniana di Bandar Abbas. Lo ha riferito alla tv statale della Repubblica islamica Babak Mahmoudi, capo dell’organizzazione di soccorso nazionale. I feriti sarebbero almeno 516. Il porto interessato dalla deflagrazione è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. I video pubblicati sui social media hanno mostrato una colonna di fumo nero dopo l’esplosione. Altri hanno mostrato vetri rotti da edifici a chilometri di distanza dall’epicentro dell’esplosione. I filmati dei media statali hanno mostrato i feriti ammassati in almeno un ospedale, con le ambulanze in arrivo mentre i medici trasportavano rapidamente una persona in barella. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell’esplosione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata