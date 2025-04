Roma, 26 apr. (LaPresse) – Il prossimo Conclave che porterà all’elezione del successore di Papa Francesco “durerà pochi giorni”. Lo ha detto il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco,in un incontro coi giornalisti a Villa Mater Dei a Roma. Per il porporato tedesco in questi giorni di lutto “si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio che i cardinali non possono ignorare. La Chiesa c’è per essere al servizio della gente”.

