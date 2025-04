Milano, 25 apr. (LaPresse) – “Solo oggi sono state completate le operazioni di soccorso sul luogo di uno degli attacchi russi contro l’Ucraina, il 24 aprile”. Ieri “a Kiev, i russi, purtroppo, hanno ucciso 12 dei nostri e quasi 90 persone sono rimaste ferite. Più di 30 persone sono ancora ricoverate in ospedale, tra cui persone con ferite gravi e amputazioni. L’indagine su tutti i dettagli del missile è in corso. Tuttavia, è già chiaro che si trattava di un missile balistico proveniente dalla Corea del Nord. La mancanza di una pressione sufficiente sulla Russia consente loro di importare tali missili e altre armi, e di utilizzarli qui, in Europa. La mancanza di una pressione sufficiente sulla Corea del Nord e sui suoi complici consente, in particolare, la produzione di tali missili balistici. Il missile che ha ucciso civili a Kiev conteneva almeno 116 componenti provenienti da altri Paesi, la maggior parte dei quali, purtroppo, era prodotta da aziende americane”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

