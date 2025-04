Milano, 24 apr. (LaPresse) – “L’irritazione americana deve essere rivolta solo a una persona: il presidente Putin”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando da Antanarivo, in Madagascar. Macron ha detto di volere “elogiare gli sforzi compiuti dalla diplomazia americana” ma ha precisato di volere “ricordare i fatti”, cioè che “c’è un aggressore, la Russia”. “La posizione della Francia è costante e non cambierà. Siamo a favore della sovranità e dell’integrità territoriale, nel rispetto del diritto internazionale”, ha proseguito. “Continueremo a difendere il diritto del popolo ucraino a vivere in pace sul proprio territorio ed entro i confini riconosciuti a livello internazionale”, ha concluso.

