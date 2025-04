Roma, 22 apr. (LaPresse) – “Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione Civile”, Fabio Ciciliano, “di occuparsi di mobilità, assistenza e accoglienza fino all’elezione del nuovo pontefice. La figura corrisponde a quella di un commissario. Non sono stata ancora quantificate le risorse necessaria, ma già un provvedimento è stato adottato per 5 milioni di euro”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri di oggi.

