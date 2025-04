Città del Vaticano (Vaticano), 22 apr. (LaPresse) – Sono state diffuse sui social le prime immagini della bara di Papa Francesco il cui corpo è nella cappella di Casa Santa Marta. Bergoglio indossa una veste liturgica rossa, ha il rosario tra le mani e la mitra. La bara è semplice, in legno. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

🔴 The remains of the Pope in the Chapel of Domus Sancta Martha.#PopeFrancis pic.twitter.com/I7JFDNgkm1

— Vatican Report – Live news su Papa Francesco (@VaticanReportIt) April 22, 2025