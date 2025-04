Roma, 20 apr. (LaPresse) – “Questa Pasqua ha chiaramente dimostrato che l’unica fonte di questa guerra, e la ragione per cui si protrae, è la Russia. Siamo pronti a procedere verso la pace e un cessate il fuoco completo, incondizionato e onesto che potrebbe durare almeno 30 giorni, ma finora non c’è stata alcuna risposta dalla Russia in merito. La situazione in prima linea dimostra che sono necessarie pressioni su Mosca e un’effettiva supervisione delle azioni delle forze di occupazione affinché il cessate il fuoco venga instaurato”.

