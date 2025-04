Milano, 17 apr. (LaPresse) – Violentata per 5 giorni in un palazzo abbandonato a Mestre, in provincia di Venezia: è il racconto di una donna di circa 30 anni che è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Lo apprende LaPresse. La donna, soccorsa dai carabinieri di Venezia, è stata portata in ospedale e gli investigatori sono in attesa dei risultati degli esami. Secondo il racconto della vittima, la donna sarebbe rimasta prigioniera nel palazzo da venerdì 11 aprile fino a ieri quando è riuscita a liberarsi. I militari dell’Arma hanno individuato anche il presunto aggressore, un uomo sulla trentina, la cui posizione è ora al vaglio della Procura di Venezia.

