Tallahassee (Florida), 17 apr. (LaPresse/AP) – È in corso una sparatoria nel campus della Florida State University a Tallahassee. Un ospedale nelle vicinanze ha comunicato che sta prestando soccorso alle persone coinvolte. Sarah Cannon, portavoce del Tallahassee Memorial Healthcare, ha riferito che l’ospedale non è ancora in grado di confermare il numero delle persone ricoverate e che i dettagli sono ancora in fase di accertamento. La polizia è sul posto e agli studenti e al personale docente è stato chiesto di cercare riparo e di attendere ulteriori istruzioni. “Chiudete a chiave e state lontani da tutte le porte e finestre e preparatevi a prendere ulteriori misure di protezione”, recita l’avviso delle autorità.

