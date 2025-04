Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Le nazioni del mondo hanno fatto la storia oggi a Ginevra”. Lo ha dichiarato il Dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, l’Organizzazione mondiale per la Sanità. “Raggiungendo il consenso sull’Accordo sulla Pandemia, non solo hanno messo in atto un’intesa generazionale per rendere il mondo più sicuro, ma hanno anche dimostrato che il multilateralismo è vivo e vegeto e che, nel nostro mondo diviso, le nazioni possono ancora lavorare insieme per trovare un terreno comune e una risposta condivisa a minacce comuni”, si legge in una nota, “ringrazio gli Stati membri dell’Oms e i loro team negoziali per la loro lungimiranza, il loro impegno e il loro instancabile lavoro. Attendiamo con ansia che l’Assemblea Mondiale della Sanità prenda in considerazione l’accordo e ci auguriamo ne adotti uno”.

