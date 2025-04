Milano, 16 apr. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele intende riprendere gli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza, ma solo tramite “società civile”, in modo che cibo e attrezzature non raggiungano Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha aggiunto che la politica di Israele include anche “l’interruzione degli aiuti umanitari per indebolire il controllo di Hamas sulla popolazione e la creazione in futuro di un’infrastruttura per la distribuzione degli aiuti attraverso la società civile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata