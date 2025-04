Torino, 16 apr. (LaPresse) – L’amministrazione Trump intende utilizzare le trattative in corso sui dazi per fare pressione sui partner commerciali degli Stati Uniti affinché limitino i loro rapporti con la Cina. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone a conoscenza delle conversazioni. L’idea, spiegano, è quella di ottenere impegni dai partner commerciali degli Stati Uniti per isolare l’economia cinese, in cambio di una riduzione delle barriere commerciali e tariffarie imposte dalla Casa Bianca. I funzionari statunitensi prevedono di utilizzare i negoziati con oltre 70 paesi per chiedere loro di impedire a Pechino di spedire merci attraverso i loro paesi, di non permettere alle aziende cinesi di stabilirsi nei loro territori per eludere i dazi statunitensi, e di non assorbire i prodotti industriali cinesi a basso costo nelle loro economie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata