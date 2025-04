Milano, 16 apr. (LaPresse/AP) – Il Pil della Cina è cresciuto del 5,4% su base annua nel primo trimestre del 2025, superando le attese degli analisti. Lo riportano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS), come riferisce l’agenzia Xinhua. Su base trimestrale, nel periodo gennaio-marzo, l’economia della Cina è cresciuta dell’1,2%. Gli analisti prevedono che la seconda economia mondiale subirà un rallentamento significativo nei prossimi mesi, poiché entreranno in vigore dazi fino al 145% sulle importazioni statunitensi dalla Cina. Le esportazioni sono state un fattore importante nella capacità della Cina di raggiungere un tasso di crescita annuale del 5% nel 2024 e l’obiettivo ufficiale per quest’anno rimane intorno al 5%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata