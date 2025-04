Roma, 13 apr. (LaPresse) – Il tennis aggressivo di Carlos Alcarez e un guaio fisico tra secondo e terzo set costano a Lorenzo Musetti la finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo Masters ‘1000’ della stagione. Lo spagnolo prevale in rimonta dopo aver ceduto il primo set per 6-3. Nel secondo aggredisce Musetti, conquista due palle break e chiude 6-1. Sotto di 0-3 nel terzo set Musetti chiede il timeout medico con l’intervento del fisioterapista. Al rientro accusa ancora fastidio e non riesce a riprendere il set che finisce 6-0 per Alcaraz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata