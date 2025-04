Roma, 13 apr. (LaPresse) – Finisce 1-0 il match tra Como e Torino valido per la 32esima giornata di Serie A. Ai lombardi basta un gol di Douvikas al 38′ per avere la meglio sugli avversari. In pieno recupero annullata la rete del pareggio di Ivan Ilic. Con questa vittoria il Como sale a 36 punti mentre il Torino resta a 40.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata