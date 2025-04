Milano, 12 apr. (LaPresse) – L’Amministrazione Trump ha escluso smartphone, router e alcuni computer e laptop dai dazi reciproci, che per la Cina sono fissati al 125%. È quanto si legge in un avviso pubblicato nella tarda serata di ieri dalla Us Customs and Border Protection, l’agenzia doganale statunitense. Lo riporta il Financial Times. Non è chiaro però se questi prodotti tecnologici saranno ancora colpiti dai dazi che non sono stati classificati dal presidente degli Stati Uniti come ‘reciproci’.

