Roma, 12 apr. (LaPresse) – Finisce 1-0 il match salvezza tra Venezia e Monza, valido per la 32esima giornata di Serie A. Per i lagunari decide un gol di Fila al 72′ che poi si fa espellere per doppia ammonizione nell’ultimo minuto di recupero. Con il successo di oggi gli uomini di Eusebio Di Francesco salgono a 24 punti, agganciando provvisoriamente l’Empoli che affronteranno in trasferta nel prossimo turno. Il Monza resta ultimo con appena 15 punti, a un passo dal ritorno in serie B.

