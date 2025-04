Torino, 1 apr. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump ha dichiarato che potrebbe visitare l’Arabia Saudita il mese prossimo. “Potrebbe essere il mese prossimo, forse un po’ più tardi”, ha detto Trump nello Studio Ovale, come riporta la Cnn. “Andremo anche in Qatar e forse anche in un paio di altri paesi. Gli Emirati Arabi Uniti sono molto importanti”. “Probabilmente faremo tappa negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar”, ha aggiunto Trump. “E in Arabia Saudita, poi visiteremo anche altri luoghi. Ma in Medioriente questi embrano essere i tre principali”. “L’ultima volta che sono andato in Arabia Saudita, l’ho messa in cima alla lista perché avevano accettato di acquistare beni americani per un valore di 450 miliardi di dollari, militari e non”, ha detto Trump. “Ho accettato di farlo di nuovo, e loro hanno accettato di spendere quasi un trilione di dollari nelle nostre aziende americane, il che per me significa posti di lavoro”, ha aggiunto.

