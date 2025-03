Milano, 30 mar. (LaPresse) – Se l’Iran “non stringe un accordo” con gli Stati Uniti sul programma nucleare “ci saranno dazi” e “bombardamenti. Saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in una intervista telefonica a NBC News on Saturday evening, aggiungendo che funzionari statunitensi e iraniani stanno “parlando”.

