Milano, 29 mar. (LaPresse) – In Thailandia, il vice primo ministro del Paese, Anutin Charnweerakul, ha detto che al momento ci sono circa 50 persone disperse dopo il crollo di un grattacielo a Bangkok, in seguito al violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha scosso ieri il Myanmar. “Abbiamo sempre speranza. Lavoriamo instancabilmente e continuiamo a lavorare 24 ore su 24 per assicurarci che tutti siano al sicuro”, ha detto Charnweerakul ai giornalisti. Lo riporta la Bbc.

