Milano, 29 mar. (LaPresse) – L’aeroporto principale della capitale del Myanmar, Naypyitaw, è stato chiuso dopo che il forte terremoto di ieri ha causato il crollo della torre di controllo. Lo riportano alcune fonti alla testata Myanmar Now. Nel crollo sono morti un controllore del traffico aereo, tre assistenti, il figlio di due anni di una delle assistenti e un ufficiale dell’intelligence militare. Anche a Mandalay è stato chiuso l’aeroporto locale, in seguito alle segnalazioni di ingenti danni alle attrezzature aeronautiche. I sistemi radar di entrambi gli scali non sono più operativi.

