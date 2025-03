Bangkok (Thailandia), 29 mar. (LaPresse/AP) – Il governo di unità nazionale ombra del Myanmar, che coordina la lotta popolare contro la giunta militare al potere, ha annunciato un cessate il fuoco parziale unilaterale per facilitare gli sforzi di soccorso dopo il terremoto. In un annuncio dato in serata ha dichiarato che la sua ala armata, la Forza di Difesa del Popolo (PDF), attuerà una pausa di due settimane nelle operazioni militari offensive a partire da domenica nelle aree colpite dal sisma. Il governo ha dichiarato che collaborerà con le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative per garantire la sicurezza, il trasporto e l’istituzione di campi di soccorso e medici temporanei nelle aree sotto il suo controllo.

