Milano, 29 mar. (LaPresse) – Tra gli edifici crollati per il terremoto a Kyaukse, nella regione di Mandalay, c’era anche la scuola materna West Mye Mye Kyi. I soccorritori hanno riferito che questa mattina sono stati ritrovati i corpi di 12 bambini in età prescolare e di un insegnante. Si presume che altre persone siano rimaste intrappolate all’interno dell’edificio crollato. Secondo notizie non confermate, circa 50 bambini e sei insegnanti risulterebbero ancora dispersi. Lo riporta la Bbc. “Il numero approssimativo di persone nella scuola è 50, ma abbiamo solo un elenco del numero di persone che sono state estratte dalle macerie. Abbiamo estratto solo 13 corpi”, ha detto un membro della squadra di soccorso. Nella città di Kyaukse, case e negozi sono crollati a causa del terremoto di magnitudo 7.7 che ieri ha colpito il Myanmar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata