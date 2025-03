Citta del Vaticano (Vaticano), 28 mar. (LaPresse) – “Il Papa continua la terapia farmacologica, la terapia motoria e respiratoria con miglioramenti, anche per quanto riguarda la parola con lievi miglioramenti quotidiani. È stato diminuito l’ossigeno ad alti flussi che resta per una parte della notte, nel giorno usa i naselli. La situazione è stazionaria dal punto di vista medico”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco. “Mercoledì – fa sapere ancora la Sala Stampa – il Papa ha fatto le analisi del sangue che sono nella norma. Non si registra nessuna visita particolare”. Inoltre il Papa, sempre per quanto riguarda l’ossigenazione non ha usato la ventilazione meccanica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata