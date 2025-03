Roma, 28 mar. (LaPresse) – “È stata una scossa fortissima. Mi stavo facendo la doccia quando ha iniziato a tremare tutto. Faticavamo e restare in piedi”. Così a LaPresse, Francesco Lenza, cagliaritano residente da anni nel centro di Bangkok, in Thailandia, dove è titolare di un negozio di tatuaggi. Alle 13.30 ora locale è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7,7. “Le autorità hanno allestito immediatamente alcune tendopoli nei parchi pubblici e hanno subito diffuso notizie utili per guidare la cittadinanza durante l’emergenza. Ci sono ancora molte scosse di assestamento e molte persone non sono ancora rientrate nelle loro abitazioni”. “L’epicentro del terremoto si trova a oltre 900 chilometri da qui, ma la scossa è stata comunque fortissima. Per me è stata un’esperienza surreale, mai vissuta prima.”, ha concluso.

