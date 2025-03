Milano, 28 mar. (LaPresse) – Via libera dal Consiglio dei ministri al primo decreto legislativo per la riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. La riforma prevede l’abolizione del test d’ingresso con la previsione di un semestre ad accesso libero e il superamento del numero chiuso, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, con la previsione di una programmazione più dinamica con conseguente aumento graduale e sostenibile dei posti disponibili (+30mila dal 2023 nell’arco dei successivi 7 anni) con il conseguente rafforzamento del Sistema sanitario nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata