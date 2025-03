Milano, 26 mar. (LaPresse) – “Ieri sera, i nostri cieli hanno registrato altre 117 prove di come la Russia continui a trascinare questa guerra: 117 droni d’attacco, la maggior parte dei quali Shahed. Un numero significativo è stato abbattuto dai nostri difensori aerei”. È quanto fa sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Lanciare attacchi su così vasta scala dopo i negoziati per il cessate il fuoco è un chiaro segnale al mondo intero che Mosca non perseguirà una vera pace”, scrive Zelensky, “dall’11 marzo c’è stata una proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco totale, una completa interruzione degli attacchi. E letteralmente ogni notte, attraverso i suoi attacchi, la Russia continua a dire ‘no’ alla proposta di pace dei nostri partner”.

